Coluna OAB Cascavel

I MOOT

Cascavel e Paraná - Estão abertas as inscrições para o I Moot de Direitos Humanos da OAB Paraná, o primeiro do Brasil no formato de julgamento simulado perante a Corte Interamericana. A competição é voltada a estudantes de Direito de todo o país e busca incentivar o protagonismo acadêmico e a formação de talentos na área. A iniciativa tem parceria científica com a UFPR e contará com etapa presencial nos dias 9 e 10 de dezembro, em Curitiba. As inscrições vão até 08/08 pelo site da OAB-PR.

CONDOMÍNIO DE PROTEÇÃO

No dia 29 de julho, às 19h, a Comissão da Mulher Advogada da OAB Cascavel promove o evento “Condomínio de Proteção”, que abordará a responsabilidade do síndico diante de casos de violência doméstica. O encontro reunirá representantes da PM, Guarda Municipal, OAB e Secovi para debater o papel dos condomínios na prevenção e enfrentamento desse tipo de violência. O evento é gratuito, com inscrições até 28/07, e será realizado no auditório da Subseção. Uma oportunidade para refletir e agir pela segurança de todos.

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO

A Comissão de Direito Animal da OAB Cascavel deu início à campanha de arrecadação de ração para cães e gatos em situação de vulnerabilidade. Até 31 de julho, é possível doar na sede da Subseção, na Av. Assunção, 668. As doações devem estar dentro do prazo de validade e com embalagens em bom estado. Todo o material será destinado ao Banco de Rações do Bem Estar Animal de Cascavel. Um gesto simples que faz diferença na vida de muitos animais.