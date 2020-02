ADI pelo Paraná: no Paraná, Cannabis e impeachment

No Paraná

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou quais serão as 54 escolas de 22 estados e do Distrito Federal vão participar do programa de escolas cívico-militares, a partir de 2020, quatro delas o Paraná: Colégio Estadual Beatriz Faria Ansay (Curitiba), Colégio Estadual Vinicius de Moraes (Colombo), Colégio Estadual Tancredo Neves (Foz do Iguaçu) e Colégio Estadual Professora Adélia Barbosa (Londrina).

***Ponta Grossa

O deputado Aliel Machado (PSB) reafirma a vontade de disputar a Prefeitura de Ponta Grossa em outubro: “É uma decisão que está sendo amadurecida.” Aliel Machado já foi presidente da Câmara de Vereadores e está no segundo mandato na Câmara dos Deputados.

Sem pânico

O secretário Beto Preto (Saúde) afirmou que o Paraná vai adotar medidas de contingenciamento em massa para a prevenção e o tratamento contra o coronavírus. A Secretaria de Saúde vai seguir orientações do Ministério da Saúde para tratar possíveis casos de doenças no Estado. Londrina largou na frente e vai adotar o mesmo protocolo utilizado no combate à H1N1.

Sobe

Estreante na campanha presidencial de 2018, o Novo foi o partido que mais cresceu proporcionalmente em menos de dois anos. Pulou de 19 mil filiados para 48 mil, aumento de 154%. A meta da legenda é reunir 50 mil integrantes ainda neste ano.

Desce

Na contramão do Novo, as siglas que mais apresentaram desfiliações desde 2018 foram o PP, com queda de 12% – de 1,44 milhão para 1,27 milhão -, e o MDB, que perdeu 11% dos seus integrantes, mas segue no topo de ranking como o maior partido do País, com 2,13 milhões de filiados. O PT, segundo na lista dos maiores, também diminuiu. Tinha 1,59 milhão de filiados em abril de 2018 e passou para 1,47 milhão em janeiro deste ano.

Cannabis

O Conselho Federal de Farmácia regulamentou a atuação dos farmacêuticos na distribuição e na orientação de pacientes quanto ao uso de medicamentos à base de Cannabis. “É o primeiro órgão de saúde que garante o exercício do profissional nos produtos de cannabis”, afirma Margarete Akemi Akishi, coordenadora do grupo de trabalho responsável pela elaboração da resolução.

Uma só no Paraná

Das 100 pesquisas eleitorais já registradas no TSE, a pouco menos de oito meses as eleições municipais, uma é do Paraná. O Instituto Angulo vai medir a intenção de voto para prefeito na cidade de Perobal, no noroeste do Estado. Das 100 pesquisas registradas, nenhuma delas é para as grandes capitais.

Ainda é cedo

O novo líder do PT na Câmara dos Deputados, Enio Verri, acha cedo para se falar em afastamento do presidente Jair Bolsonaro. “Há uma radicalidade por parte dele contra a democracia nunca antes vista. Vamos analisar. Ainda não enxerguei isso [o impeachment], mas pode avançar, dependendo da reunião com os seis partidos de oposição. É muito cedo para fazer essa análise”.