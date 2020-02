ADI pelo Paraná: Jovem aprendiz, tarifa zero e o vai e volta do pedágio

Jovem aprendiz

Com a meta de abrir 20 mil novas vagas de emprego para jovens de 14 a 18 anos em situação de maior vulnerabilidade social, o governador Ratinho Junior lança em março o Programa Cartão Futuro, que dará subsídios de R$ 300 a R$ 450 às empresas para o pagamento do salário de cada jovem aprendiz.

Epicentro

Na abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acenou pelo fortalecimento do Legislativo. “O Congresso está passando a ocupar um lugar que é seu por direito, como epicentro do debate e da negociação em torno das questões vitais para o desenvolvimento do Brasil”.

Pauta prioritária

Vice-líder do Governo na Câmara dos Deputados, Pedro Lupion (DEM-PR) destacou que a pauta econômica deverá ter prioridade logo no início do ano legislativo. “Precisamos deixar o sistema mais justo e com maior possibilidade de atrair investimentos e gerar empregos e riqueza para os brasileiros”.

***Tarifa zero

Prefeitos querem provar que é possível oferecer à população o direito ao transporte público com tarifa zero. A Prefeitura de Porto Alegre apresentou à Câmara de Vereadores um pacote de mobilidade urbana sobre o financiamento do transporte público. O conjunto de medidas concede tarifa zero para os trabalhadores com carteira assinada e estabelece uma tarifa social de menos de R$ 2 para o restante da população (e menos de R$ 1 para os estudantes).

Abaixo-assinado

O deputado Soldado Fruet (Pros) publicou abaixo-assinado em apoio ao porte de arma permanente para agentes de segurança privada: “A segurança privada representa o maior número de forças de segurança, no entanto, não estão em conformidade com a realidade atual, em vários aspectos: formação, treinamento, reciclagem, equipamentos, armamento, porte de arma, é preciso que isso seja revisto”.

***Obra do Lago

O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) organiza ações de todas as secretarias para viabilizar entrega da obra do Lago no prazo previsto em Ponta Grossa. A obra, esperada há mais de duas décadas, prevê a construção de um parque infantil, um deck de madeira já instalado, uma ciclovia, pista de caminhada, calçada para pedestres, praça, estacionamento, anfiteatro com arquibancada, academia ao ar livre, além de todo o trabalho de paisagismo.

Vai e volta

O deputado Romanelli (PSB) condenou a volta do aumento do pedágio nas praças de Jacarezinho, Jataizinho e Sertaneja exploradas pela Econorte na BR-369 no Norte Pioneiro. O TRF da 4ª Região determinou a redução das tarifas em 25,77%. Agora o STJ suspendeu a decisão do TRF4 e as tarifas voltam aos valores sem a redução.

Reformas acopladas

O senador Alvaro Dias (Pode), em entrevista à imprensa, defendeu uma reforma tributária acoplada à reforma do sistema federativo, cobrou a aprovação da prisão de condenados em segunda instância e criticou a criação da figura do juiz de garantias. “O Brasil espera as reformas”.

***Canil clandestino

A Polícia Civil do Paraná resgatou mais de 50 cachorros em situação de maus-tratos em São José dos Pinhais. Os cães estavam abrigados em um canil clandestino em péssimas condições de saúde, alguns quase morrendo. O tutor dos bichos, um policial militar aposentado, foi autuado em flagrante por maus-tratos.

Pros na ativa

O presidente do Pros Paraná, Alisso Wandscheer, adianta que já são 120 diretórios municipais do partido formalizados e regularizados na Justiça Eleitoral. A meta é chegar a 200 até março, prazo estipulado pelo TSE, e aptos a participar das eleições municipais de outubro.