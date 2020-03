ADI pelo Paraná: decisão acertada, oportunismo e disque-saúde

Decisão acertada

O deputado Hussein Bakri (PSD) classificou como acertada a decisão do governador Ratinho Junior em suspender as aulas para evitar a contaminação por coronavírus. A medida vale para escolas e universidades públicas a partir da próxima sexta-feira (20). “É a medida mais correta a ser tomada a fim de reduzir ao máximo a propagação da doença. Agindo de forma preventiva, os resultados certamente serão mais eficazes. E, claro, cabe a cada um de nós seguir os cuidados básicos como lavar as mãos, usar álcool em gel, manter os ambientes ventilados”, afirmou Bakri, líder do Governo no Legislativo.

Nada a mais

O deputado Delegado Francischini (PSL) apresentou projeto de lei na Assembleia Legislativa que estabelece diretrizes a serem observadas pelos planos de saúde e pelas redes pública e privada de saúde do Paraná. “O projeto veda cobrança de taxas adicionais dos planos de saúde aos pacientes durante o tratamento do coronavírus”, disse. A medida estabelece que os hospitais da rede particular tenham local de isolamento ou quarentena e que não poderão recusar esse atendimento.

Oportunismo

O deputado Michele Caputo (PSDB) denunciou a prática de preços abusivos de máscaras e álcool em gel no comércio de Curitiba e de empresas que fornecem insumos ao Hospital do Idoso de Curitiba. “A instituição já está pagando cinco vezes mais caro pelo álcool em gel”, afirmou.

***Aulas facultativas

O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) tornou facultativas as aulas nas escolas municipais de Ponta Grossa. “Milhares de crianças dependem da alimentação e não tem com quem ficar. Com avós não é recomendado. Por isso, pais que tenham condições de manter os filhos em casa, poderão fazê-lo”.

***Disque-saúde

Como parte das medidas de prevenção, a Prefeitura de União da Vitória criou o disque-saúde e tira dúvidas sobre o novo coronavírus pelo telefone (42) 3522-7134. O atendimento será das 8h às 22h. A prefeitura quer evitar a superlotação em hospitais e unidades de saúde, bem como diminuir os riscos de exposição ao contágio. Se necessários, os exames em casos suspeitos serão realizados em domicílio. “Não é o momento de lotarmos os hospitais e os serviços de saúde. Vamos cuidar da população”, destaca o prefeito Santin Roveda (PL).

Não venham

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), orientou os deputados para que liguem às bases no Estado e peçam para que prefeitos, vereadores e líderes evitem, ao máximo, ir até Curitiba. O Legislativo estadual deve tomar novas medidas de restrição em razão da pandemia do coronavírus.

***Centro-oeste

O deputado Rubens Bueno (Cidadania) destinou emenda para pavimentação asfáltica e construção de galeria de águas fluviais em Goioerê. As obras devem ficar prontas em 30 dias. O valor investido será de R$ 246.380. “Essa é uma obra absolutamente necessária e que atende às reivindicações dos moradores daquela região, além de permitir o acesso com qualidade à supercreche, que deverá ser concluída nos próximos meses”, afirmou o prefeito Pedro Coelho (Cidadania).