Adi pelo Paraná. Crimes solucionados, diretoria reeleita e república da banana

Destaque

Os deputados Ademar Traiano (PSDB), Luiz Claudio Romanelli (PSB) – da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa – e o deputado Artagão Júnior (PSB) destacaram o trabalho de articulação do deputado Soldado Adriano José (PV) (foto), vice-líder do Governo Ratinho Júnior. “Quero aqui destacar a capacidade de argumentação e convencimento do deputado Soldado Adriano”, disse Artagão Júnior. Soldado Adriano está no primeiro mandato no legislativo estadual, é vice-presidente do PV do Paraná e apontado como provável sucessor de Chico Caetano na presidência.

Casos solucionados

A Polícia Civil do Paraná solucionou 100% dos casos de desaparecimento de crianças ocorridos em 2018 e 2019. No primeiro quadrimestre de 2020 a eficiência se manteve: todos os casos foram solucionados. Nos quatro primeiros meses deste ano houve 61 casos no Paraná, nove deles em Curitiba, cinco na região da capital e 47 no interior.

Concurso

As inscrições para o concurso da Polícia Civil vão até 2 de junho. São 400 vagas – 300 para investigador, 50 para delegado e 50 para papiloscopista. A prova da 1ª fase para delegado ocorrerá no dia 26 de julho em Curitiba. No mesmo dia, acontecerão as provas da 1ª e 2ª fase para investigador e papiloscopista, também na capital paranaense.

Diretoria reeleita

O deputado Anibelli Neto (MDB) cumprimentou a diretoria reeleita do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Foi uma eleição histórica, destacou o deputado, médico-veterinário e que preside a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa. É que, em razão da pandemia de coronavírus, a eleição foi on-line. Foram mais de 9 mil votos válidos, 99% deles on-line.

Atenção prefeituras!

O artigo 12 da regulamentação do uso obrigatório de máscara no Paraná, assinado pelo deputado Ratinho Junior, determina que deverá ser realizada uma ampla divulgação das medidas de prevenção, com objetivo de conscientizar a população sobre a importância da adoção de medidas contra a covid-19, em especial o uso de máscaras de proteção facial, higiene de mãos e distanciamento social.

Crédito final

O setor da indústria acredita que os efeitos da pandemia serão maiores enquanto durar o distanciamento social. Pesquisas recentes da Firjan mostram que os empresários ainda estão pessimistas para os próximos seis meses. Segundo o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart, a grande dificuldade é fazer com que as medidas de socorro anunciadas pelo governo federal cheguem na ponta, aos empresários, sobretudo os de pequeno porte, que são os tomadores de crédito final.

Sem corte

O Senado aprovou por unanimidade a proibição do corte de serviços públicos sem aviso prévio e em fins de semana, feriados e nas suas respectivas vésperas. A proposta vai a sanção presidencial. A empresa que quiser cortar o fornecimento deverá comunicar o consumidor informando o dia e o horário em que isso ocorrerá. A medida deve ocorrer obrigatoriamente em horário comercial.

“República da banana”

O senador Oriovisto Guimarães (Pode) defendeu voto contrário aos projetos de lei que colocam o Brasil, segundo ele, ainda mais para baixo: “A reunião ministerial, cheia de palavrões, onde o ministro da Educação chama os membros do STF de vagabundos, mostra uma imagem terrível do País no exterior e nos remete a uma república da banana”.