Adi pelo Paraná. Agenda da semana, Lockdow e hospital da criança

Agenda da semana

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, visitou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB). “O encontro foi para organizar agenda para a semana de temas ligados ao combate ao coronavírus e debater projetos do governo”, disse Traiano. O 1º secretário do Legislativo, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), participou do encontro.

Obrigatoriedade

Projeto de lei que obriga farmácias e laboratórios a informarem resultados de exames da covid-19 e outras doenças contagiosas foi sancionado pelo governador Ratinho Júnior. A notificação deve ser feita às autoridades de saúde em tempo real, através de email, telefone ou sistema de informação a ser definido pelas secretarias de saúde estadual municipais. “Estendemos o leque de notificação, incluindo outras doenças de importância para monitorar surtos e epidemias”, explica Caputo.

Advogado

O ex-ministro Sergio Moro informou à Comissão de Ética da Presidência que vai trabalhar como consultor e advogado do escritório da sua mulher, Rosangela. Comunicou também que pretende dar aulas e aceitar um convite para ser colunista de uma revista. Cabe ao colegiado avaliar se Moro pode mergulhar nos novos desafios desde já ou, em caso de potencial conflito de interesses, lhe impor uma quarentena de seis meses.

Hospital da Criança

A obra do Hospital da Criança de Maringá entra na reta final. O deputado Ricardo Barros (PP) visitou as obras do hospital após o anúncio de mais um aporte de R$ 6 milhões feito pelo governador Ratinho Junior. O deputado acompanhou a presidente da Organização Mundial da Família, Deise Kusztra, que já investiu US$ 10 milhões na instituição e, ao lado do prefeito Ulisses Maia (PSD) e da equipe técnica da prefeitura, garantiram que a obra será entregue o mais rápido possível.

Tem ou não?

Técnicos do TSE se reuniram com parlamentares para planejar diferentes cenários para as eleições municipais deste ano, marcadas para outubro. Uma das propostas é adiar o primeiro turno para novembro e o segundo para dezembro. Outra hipótese discutida é que existam diferentes datas em cada estado, levando em conta a taxa de contágio da doença.

E o presidente?

O presidente do TSE, Luis Roberto Barroso defende que a votação seja realizada em dois dias, das 8h às 20h, o que seria inédito no País. A decisão final, porém, depende de mudanças na Constituição e de uma votação acelerada do Congresso Nacional. A ideia é que haja uma definição nas próximas semanas.

Lockdown

A Prefeitura de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, implementou o lockdown em seis localidades da área rural: Palmitalzinho, Ribeirão do Tigre, Campininha, Rio do Meio, Estrada do Pocinho e Fazenda Lagoinha. A medida prevê a suspensão total de atividades não essenciais e ainda determina restrições de circulação, com toque de recolher diário às 22h.

Ranking

O deputado Aliel Machado (PSB-PR) está entre os dez mais bem avaliados do ranking do Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB) que aponta os deputados federais mais comprometidos com o ensino superior e ciência e tecnologia. Aliel Machado é o sexto colocado entre os 427 parlamentares avaliados.

Fundo perdido

O deputado Paulo Litro (PSDB) viabilizou R$ 957.409,35 para obras de pavimentação, recape asfáltico e sinalização viária em São João. “Essa foi uma demanda apresentada pelo prefeito Altair José Gasparetto (PSDB) e vereadores que pudemos atender em conjunto com o Estado. Uma obra importante que vai proporcionar mais estrutura e segurança no tráfego de veículos”.