Acompanhe a atualização das ações no combate ao coronavírus no Paraná

Até o final desta terça-feira (17), eram 12 casos confirmados, 85 em análise e 82 descartados.

A orientação é a de adoção de cuidados básicos de higiene para reduzir o risco de contrair ou transmitir infecções respiratórias, como lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão, incluindo os pulsos, entre os dedos e embaixo da unha, limpar os objetos mais manuseados com álcool em gel, manter os ambientes sempre ventilados e arejados, e cobrir a boca e o nariz com o braço ou um lenço descartável ao tossir ou espirrar. As máscaras devem ser utilizadas apenas por quem já apresenta os sintomas da doença ou tiver contato com pessoas infectadas. É importante não compartilhar objetos pessoais, como toalhas, talheres, canetas e celulares; evitar lugares com muita concentração de pessoas; não tocar o nariz, olhos e boca antes de lavar as mãos e não cumprimentar as pessoas com abraços, beijos e apertos de mão. As informações completas de PREVENÇÃO, TRANSMISSÃO, SINTOMAS e TRATAMENTO estão no site: www.coronavirus.pr.gov.br.

Como funciona o diagnóstico dos casos no Paraná?

A Secretaria da Saúde passou a adotar, a partir desta terça-feira (17), uma nova metodologia para os resultados, seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Não será mais exigida a contraprova pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), desde que o laboratório privado que realizou ou realizará o teste esteja credenciado. O protocolo estabelecido anteriormente era de que os exames passassem obrigatoriamente pelos laboratórios de cada Estado, mesmo que já realizados por instituições privadas. Ou seja, ainda que um laboratório particular testasse positivo para o Covid-19, era necessário o envio de uma amostra do paciente para o Lacen. O Lacen continuará fazendo os testes para o público em geral.

Haverá aumento de leitos em hospitais para os doentes infectados com coronavírus?

O Paraná terá entre 200 e 300 leitos de UTI a mais em relação ao estoque atual. O Governo do Estado tem 1,6 mil leitos de UTI em 61 hospitais aptos para receber pacientes graves com a doença. Da rede de hospitais de urgência e emergência, dez são considerados estratégicos para o atendimento. Em Curitiba, o Complexo Hospitalar do Trabalhador, no bairro Portão. Nas outras regiões são o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel; o Hospital Regional do Sudoeste, em Francisco Beltrão; o Hospital Universitário da Região Norte do Paraná, em Londrina; o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá; o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa; o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu Padre Germano Lauck; e o Hospital Regional de Maringá; o UOPECCAN, em Umuarama; e o Instituto Lucena Sanchez, em Ivaiporã.

Qual é a orientação sobre a automedicação?

A Secretaria de Saúde não recomenda a automedicação contra o novo coronavírus.

O que fazer no caso de preços abusivos de produtos com grande procura como o álcool gel?

O site do Procon-PR (www.procon.pr.gov.br) criou um campo exclusivo para receber denúncias de preços abusivos do álcool gel. Ao clicar no banner da página, o consumidor é direcionado para um formulário para reportar a denúncia, podendo inclusive anexar a nota fiscal do produto. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva e/ou elevar sem justa causa o preço de produto.

Como será a fiscalização para quem descumprir a quarentena?

Os ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública definiram nesta terça-feira (17) os critérios para situações de quarentena e isolamento. A portaria prevê que os cidadãos brasileiros devem se sujeitar ao cumprimento voluntário de isolamento; quarentena; realização de exames médicos e laboratoriais, vacinação e tratamentos específicos; exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; restrição de entrada e saída do país por rodovias, portos e aeroportos; e requisição de bens e serviços de pessoas físicas e jurídicas, com indenização posterior. Os descumprimentos dessas medidas podem acarretar em “responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores”. O caso poderá ser enquadrado em dois artigos do Código Penal: crime contra a saúde pública, com pena de detenção de um mês a um ano, e multa; e crime de desobediência, com pena de detenção de 15 dias a seis meses, e multa.

