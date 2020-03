Saúde de Cascavel cria call center para tirar dúvidas sobre o coronavírus

Entrou em operação nesta quarta feira (18), a Central de Atendimento da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) para tirar dúvidas da população sobre o coronavírus (covid -19). O call center vai funcionar de segunda à segunda, das 7h às 22h, pelo telefone 3096- 9090. Profissionais da área de saúde como medicina, odontologia e enfermagem receberam treinamento para fazer os atendimentos.

De acordo com Rubens Griep, coordenado do COE, o atendimento deve ser prioritário para pessoas que tenham tido história recente nos últimos 14 dias de viagem para o exterior ou para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e apresentem febre e outros sinais e sintomas. “As linhas já estão congestionadas. Nós observamos logo no início da manhã, em menos de uma hora, mais de 60 ligações e muitas delas com dúvidas genéricas. Nós queremos enfatizar a importância de ser feito estabelecimento do nexo da ligação entre a viagem recente nos últimos 14 dias, presença de febre e sintomas respiratórios”, disse Rubens.

O coordenador do COE enfatiza ainda que o serviço, criado oficialmente nesta quarta-feira (18), está direcionado para pessoas que sejam consideradas suspeitas do covid-19. “Os atendentes fazem uma primeira triagem de pacientes com quadros suspeitos de coronavirus. Então a gente vai instituir o isolamento domiciliar. É importante que só liguem pacientes que apresentem febre, sintomas respiratórios, que tenha uma histórico de viagens recentes para fora do país, São Paulo ou Rio de Janeiro. A partir daí a gente institui as orientações e os demais casos podem buscar informações nas unidades básicas de saúde”

Pessoas portadoras de deficiência auditiva

A Sesau implantou também uma linha exclusiva para pessoas portadoras de deficiência auditiva. O número (45) 99135-8707 funcionará apenas para mensagens via whatsapp. “As ligações neste número não serão atendidas. Somente estaremos atendendo registros por whats para a população surda de Cascavel. Queremos reforçar também que o call center vai funcionar de forma ininterrupta de segunda à segunda, das 7h às 22h e após este horário as pessoas devem ligar para 192, somente se for caso de emergência e se for para tirar dúvidas sobre o coronavirus ligar no dia seguinte no call center, no número 3096-9090. O número 192 é um serviço de emergência e não de orientação. Pedimos a colaboração da população para não congestionarmos a central da Secretaria de Saúde e nem o Samu”, concluiu Rubens Griep.