Secretaria de Saúde notifica primeiro caso suspeito de coronavírus em Toledo

A Secretaria Municipal de Saúde de Toledo informa que foi notificado o primeiro caso suspeito de coronavírus (covid-19) no município na manhã desta segunda-feira (16). A paciente é uma mulher de 55 anos e está em isolamento domiciliar, conforme o protocolo do Ministério da Saúde. O exame foi coletado para confirmação ou descarte da suspeita da doença.

A mulher que viajou para o exterior retornou no dia oito de março e desde o dia 11 passou a apresentar sintomas (febre, dor de cabeça, coriza nasal e tosse). Ela procurou assistência médica no serviço privado de saúde no final da manhã. Ela se apresenta com quadro leve e permanece em casa, sendo monitorada. Nenhum outro familiar apresenta sintomas até o presente momento.

Os casos de coronavírus só são considerados oficialmente confirmados após testagem em laboratório de referência do Ministério da Saúde. No caso do Paraná, este laboratório é o Lacen-PR.

CUIDADOS BÁSICOS

A orientação da Secretaria de Estado da Saúde é a adoção de cuidados básicos para reduzir o risco de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus: lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão ou gel, incluindo os pulsos, entre os dedos e embaixo da unha; limpar os objetos mais manuseados com álcool em gel; manter os ambientes sempre ventilados e arejados e cobrir a boca e o nariz com o braço ou um lenço descartável ao tossir ou espirrar. As máscaras devem ser utilizadas apenas por quem já apresenta os sintomas da doença ou tiver contato com pessoas infectadas.