Esporte e Lazer e Juventude de Toledo suspendem atividades por tempo indeterminado

A Prefeitura de Toledo adotou uma série de medidas como prevenção a transmissão do coronavírus (covid-19) no Município, entre elas o cancelamento de atividades esportivas e culturais e o fechamento de equipamentos municipais. A partir de sexta-feira (20), as atividades nas Secretarias de Esporte e Lazer ( SMEL) e Juventude estão suspensas por tempo indeterminado.

Ficam suspensas todas as atividades esportivas, recreativas e de lazer da SMEL; – Competições realizadas pela Smel no município de Toledo; – Participação em eventos e competições fora do município; exclui-se da suspensão as Atividades administrativas da SMEL.