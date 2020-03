Prefeitura de Foz do Iguaçu suspende eventos e aulas da rede municipal

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, apresentou medidas de prevenção e controle ao coronavírus para líderes do turismo. Durante reunião, realizada na manhã de domingo, Brasileiro informou que estão suspensos todos os eventos na cidade, incluindo na área de turismo.

Também estão interrompidas as aulas na rede municipal e o transporte escolar por um período de 15 dias, a partir desta terça (17), como forma de antecipação do recesso de julho.

As duas medidas fazem parte de um decreto assinado pelo prefeito neste domingo com o intuito de evitar disseminação do novo vírus (COVID-19) em Foz. Até o momento a cidade ainda não teve casos confirmados da doença.

“São medidas necessárias, indicadas pela Organização Mundial de Saúde, a serem adotadas neste momento pelo destino com o objetivo de reprimir o avanço do coronavírus. Até agora Foz do Iguaçu não tem nenhum caso confirmado, mas é o momento de união para atuar de maneira firme na prevenção”, afirmou Chico Brasileiro

Conforme o decreto estão suspensos eventos e atividades em locais fechados com aglomeração de pessoas sejam governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros, sob pena de responsabilização, nos termos legais.

Ainda de acordo com o decreto, não sendo possível o adiamento, recomenda-se que o evento ocorra sem público. Caso isso não seja possível, os eventos serão submetidos a medidas de controle sanitário.

Outras medidas

Chico Brasileiro também destacou que a partir deste decreto serão implantadas equipes de saúde móvel para atendimento domiciliar de idosos, portadores de doenças autoimunes e pacientes com comorbidades, em todos os Distritos Sanitários, a partir do dia 18 de março.

O intuito é evitar o deslocamento dos pacientes de maior risco às Unidades de Saúde;

A prefeitura ainda determinou para a rede municipal de saúde a extensão das receitas de medicamentos de uso contínuo por mais 90 (noventa) dias.

O prefeito também anunciou que a partir do dia 18 de março o Hospital Municipal inicia o funcionamento de uma unidade específica para tratamento do coronavírus com a oferta de 17 leitos.

Fluxo de turistas

Como intuito de realizar uma grande ação de prevenção e orientação em locais de grande fluxo de visitantes, materiais impressos com dicas de prevenção e o número de contato do Plantão Coronavírus 24 horas (45) 9992-0550 serão distribuídos nos atrativos, na rede hoteleira, aeroporto, rodoviária e aduanas (Paraguai e Argentina).

Ainda durante a reunião, o prefeito disse que buscará apoio das forças militares para atuação em conjunto com o município na formação de equipes de identificação de pacientes com sintomas do vírus no aeroporto, rodoviária e aduanas.

“O turismo de Foz do Iguaçu está mobilizado juntamente com a prefeitura e a população para um trabalho de prevenção com o intitulo de evitar a proliferação deste vírus. Com essas medidas a serem adotadas pela prefeitura e também pelos atrativos, hotéis e agências de viagens aumentaremos o nível de precaução, amenizando os transtornos da doença em nossa cidade e também no setor”, destacou o presidente do Comtur, Carlos Silva.