URGENTE: Confirmado o primeiro caso de coronavírus em Foz do Iguaçu

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou nesta quarta-feira (18) o primeiro caso positivo do novo coronavírus – covid-19. Trata-se de uma mulher de 33 anos que retornou de viagem da Europa no dia 08/03 já apresentando febre e outros sintomas respiratórios leves que iniciaram no dia 03/03 enquanto ainda estava em viagem.

Em virtude do seu quadro clínico e por ter vindo de área de risco, no dia 12/03 procurou informações junto à equipe da Vigilância Epidemiológica, por meio do Plantão coronavírus, e foi conduzida como caso suspeito, notificada e realizada a coleta de exame para diagnóstico da doença.

A paciente foi orientada quanto aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar por 14 dias. A paciente apresentou sintomas leves, permanece em casa e esta sendo monitorada diariamente pela equipe da Vigilância Epidemiológica, assim como seus familiares.

O município tem atualmente 25 casos suspeitos da doença.

Nenhum caso de coronavírus foi confirmado no Hospital Municipal.