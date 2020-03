Coronavírus: Delegacias suspendem atendimento presencial

A Polícia Federal anunciou nessa terça-feira (17) a suspensão de todo atendimento ao público em suas dependências em todas as cidades do Paraná. A medida ocorre por conta da pandemia do covid-19 como forma de evitar aglomeração de pessoas. Até os agendamentos estão suspensos.

Apenas situações consideradas de extrema necessidade terão atendimento, e ainda assim dentro de condições pré-estabelecidas. A expedição de passaporte só será autorizada para as pessoas que tenham viagem devidamente comprovada nos próximos 30 dias.

Em relação ao controle da segurança privada e de produtos químicos, os atendimentos emergenciais ao público (requerimento/informação/denúncia/reclamação etc) deverão ser realizados pelos canais eletrônicos (pf.gov.br).

BO eletrônico

A Polícia Civil orienta a população para usar a Delegacia Eletrônica para registro de Boletins de Ocorrência para casos de furtos, extravios ou perda de documentos pessoais. O mesmo vale para Boletim de Pessoa Desaparecida.

O objetivo é reduzir o fluxo de pessoas nas delegacias.

Quem precisa fazer ou renovar a Carteira de Identidade deve consultar o site da PCPR (policiacivil.pr.gov.br).

A regra também se aplica à emissão de atestados de antecedentes criminais, cadastro positivo e atestado de profissão. Todos podem solicitados por site.

No link policiacivil.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus há links diretos para os serviços acima, assim como orientações sobre o coronavírus.

Fórum restringe público

No Fórum de Cascavel também houve mudanças no atendimento ao público por conta do enfrentamento à doença. O atendimento de forma pessoal, no balcão, será restrito a três pessoas de cada vez, devendo as demais aguardarem do lado de fora do prédio a orientação de entrada, que será feita pelos recepcionista do Fórum. Os requerimentos de pedido de certidão podem ser encaminhados para o email certidao.distribuidorcascavel@gmail.com. Os critérios para solicitação e outras informações sobre o atendimento podem ser esclarecidas pelos telefones (45) 3326-4481 e 3326-4479. O júri dessa terça-feira (17) ocorreu de portas fechadas, somente com a presença dos jurados, e medidas de higiene e prevenção foram tomadas.

Visita a presos

Estão suspensas as visitas a presos na Penitenciária Federal de Catanduvas e, na terça-feira, o governo do Estado também restringiu as visitas aos presídios estaduais e aos centros de socioeducação.

O Sindarspen (Sindicato dos Agentes da Polícia Penal do Paraná) já solicitou ao Depen providências urgentes para prevenção do coronavírus no sistema prisional. Em Cascavel, o COE (Centro de Operações de Emergência) discute nesta quarta-feira (18) medidas que possam auxiliar na prevenção da disseminação da doença nas unidades prisionais, tanto para os detentos quanto para os servidores.