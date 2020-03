Hospital Municipal de Foz do Iguaçu suspende visitas a pacientes

A partir desta terça-feira (17) as visitas a pacientes internados no Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL) estão suspensas. O acesso será liberado somente para um acompanhante, que passará por triagem antes de entrar na unidade. Tem direito a acompanhamento idosos acima de 60 anos, menores de 18 anos e pessoas com dificuldade de locomoção.

A Direção Executiva da instituição adotou essa medida considerando as recomendações do Ministério da Saúde para precaução e controle de fluxo em virtude da pandemia do Coronavírus. As visitas ficarão suspensas por tempo indeterminado, a fim de que se possa garantir a segurança de pacientes, colaboradores e profissionais da saúde.

Os acompanhantes que seguem com acesso, passarão por triagem nos setores em que se encontram. Aqueles que apresentarem sintomas de febre ou infecção respiratória (coriza, congestão nasal, tosse ou falta de ar) não poderão frequentar as dependências do Hospital, visando a proteção dos pacientes.

Também estão suspensas a atuação de estagiários nos setores da unidade hospitalar e as visitas religiosas que propiciem a aglomeração de pessoas. A direção esclarece que haverá algumas exceções, onde as visitas serão avaliadas individualmente, pelos supervisores dos setores e pela assistência social do Hospital Municipal.

Os projetos existentes, com visitas realizadas por voluntários na instituição, assim como, missas e ações ecumênica também estão suspensos por tempo indeterminado.

Foz do Iguaçu não possui nenhum caso confirmado de Coronavirus até o momento, no entanto, as equipes assistenciais da unidade hospitalar estão sendo orientadas, e seguindo todos os protocolos estabelecidos para a situação, conforme orientação do Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal da Saúde.