Acidente na BR-277: Polícia pede mais prazo

A Polícia Civil encaminhou ao Ministério Público um pedido de dilação de prazo para a conclusão do inquérito a respeito do grave acidente com três mortes registrado dia 28 de julho no perímetro urbano da BR-277, em Cascavel. A batida envolveu um caminhão e cinco veículos.

A solicitação acontece por conta dos laudos de local de crime e também do tacógrafo – que registra a velocidade em que o caminhão envolvido no acidente estava no momento da batida -, que são elaborados pela criminalística e não estão concluídos.

Depoimentos

Depois da resposta do MP, novas testemunhas devem ser ouvidas pela polícia. Já foram ouvidas algumas pessoas envolvidas no acidente, vítimas, um policial rodoviário federal e o motorista do caminhão, que afirmou que o trânsito parou de forma inesperada e que tentou desviar da fila de veículos para que a batida fosse menos grave.