Polícia Militar do Paraná lança Operação DIAKOPI III em Cascavel

Cascavel - A Polícia Militar do Paraná (PMPR) deu início, na noite desta quarta-feira (25), à Operação DIAKOPI III em Cascavel, no Oeste do estado. O lançamento ocorreu às 18h, na Praça da Bíblia, localizada na Avenida Brasil.

A ação tem como objetivo intensificar o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas na região. A operação conta com reforço no efetivo policial e será realizada em diversos pontos estratégicos do município até o próximo domingo (29).