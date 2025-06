Polícia Militar deflagra Operação Força Total XVI em Cascavel

As primeiras ações da operação começaram ainda pela manhã, nas proximidades da Avenida Brasil , nas imediações da Faculdade Anhanguera . A operação envolve diversas frentes de atuação , promovendo abordagens, patrulhamentos e ações preventivas .

Cascavel - A Polícia Militar do Paraná deu início, nesta quinta-feira (26) , à Operação Força Total XVI em Cascavel , no Oeste do Estado. A mobilização tem como principal objetivo reforçar a segurança pública , com o aumento da presença policial em locais com grande circulação de pessoas e maior índice de ocorrências.

De acordo com a PM, a estratégia visa coibir crimes e promover mais tranquilidade à população, com a intensificação do policiamento em pontos considerados estratégicos da cidade.

Segurança reforçada em áreas de risco

A Operação Força Total XVI é mais uma iniciativa da corporação para aumentar a sensação de segurança e reduzir os índices criminais em Cascavel. Durante todo o dia, as equipes devem seguir com ações ostensivas, especialmente em regiões com maior fluxo de pessoas, como terminais, áreas comerciais e vias de grande movimentação.