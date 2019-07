Três pessoas morrem em grave acidente na BR-277 em Cascavel

Um grave acidente deixou três mortos no final da manhã de domingo (28), no km 593 da BR-277, em Cascavel-PR.

O acidente envolveu um caminhão da Cooperativa Lar com placas de Matelândia, uma moto com placa de Cascavel-PR, um Ford/Fiesta com placas de Cascavel-PR, um Honda/Civic com placas de Sabáudia-PR, um GM/Onix com placas de Belo Horizonte-MG e um VW/Gol com placas de Cascavel-PR.

No momento do acidente o trânsito estava parado no sentido Curitiba devido obras de sinalização que eram realizadas na rodovia. A moto e os veículos estavam parados na fila, quando o caminhão da Cooperativa Lar não conseguiu frear e atingiu os veículos.

Na moto havia dois ocupantes, o condutor de 55 anos e um passageiro de 51 anos. Ambos morreram no local do acidente.

No Fiesta havia duas pessoas, uma passageira de 24 anos, que morreu no local do acidente; e o condutor, que ficou preso nas ferragens e sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o HU (Hospital Universitário) em Cascavel.

No Civic havia duas pessoas, a condutora de 32 anos de idade e o passageiro de 26 anos. Ambos com ferimentos leves.

No Onix havia só o condutor, de 36 anos, que teve ferimentos leves.

No gol havia só o condutor, de 31 anos de idade, que teve ferimentos leves.

O motorista do caminhão, de 34 anos, não teve ferimentos. Ele foi submetido ao teste do etilometro com resultado negativo para ingestão de álcool.

No total, três pessoas morreram e cinco ficaram feridas, uma pessoa em estado Grave.

A rodovia ficou interditada até as 15h05, sendo que o trânsito foi desviado para as vias marginais.