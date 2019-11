7º Edição do Prêmio Gestor Público do Paraná será realizada na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza na próxima terça-feira (12), às 18h, a solenidade de premiação da VII edição do Prêmio Gestor Público do Paraná (PGP/PR), organizado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep). Criado em 2013 o PGP/PR busca estimular o desenvolvimento local e desenvolver metodologias de planejamento, controle e execução de projetos em seus programas governamentais. Outro objetivo do programa é incentivar o reconhecimento dos servidores públicos, proporcionando a possibilidade de outras cidades se inspirarem nas boas práticas e experiências bem-sucedidas, alimentando um círculo virtuoso.

Este ano o projeto que está em sua 7º edição teve como tema proposto pela comissão organizadora “Urbanismo: planejar o município é melhorar a vida”, e contou com 208 projetos cadastrados de 82 municípios de todas as regiões do Estado. “Nosso prêmio vem tomando corpo a cada ano que passa, pois ele justamente além de premiar os projetos que são exitosos nas prefeituras, cria um banco de ideias inovadoras que já deram certo, para que sirvam de exemplo para outras cidades. Isso tudo fica em nosso site disponível para todos que queiram utilizar”, disse o presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini.

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), parabenizou os organizadores pelo reconhecimento feito aos bons projetos desenvolvidos nos municípios. “É uma valorização que o sindicato faz em parceria com a Assembleia. E sabemos da importância em ressaltar o trabalho de todas as estruturas dos municípios. O que teremos aqui é a consagração dos prefeitos e de seus assessores pelos trabalhos desenvolvidos”, disse.

Exposição – O Espaço Cultural da Assembleia Legislativa do Paraná abriga a partir desta segunda-feira (11) a XI Expofoto e a XIV Expoarte, que reúnem trabalhos de auditores fiscais da ativa, aposentados, pensionistas e seus familiares. Fotografias, pinturas com técnicas diversas, peças de artesanato e outros materiais integram as duas mostras, que são promovidas pelo Sindicato dos Auditores da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), com apoio da Assembleia Legislativa. As duas exposições permanecem abertas à visitação pública até quarta-feira (13).

Os projetos vencedores de cada categoria serão premiados durante a solenidade que acontece no Plenário da Assembleia.

Confira os projetos e os seus respectivos municípios:

Projeto: Doação de Sangue – Município: Altamira do Paraná

Projeto: Incremento na Arrecadação com Tecnologia de Geoprocessamento – Município: Alto Paraná

Projeto: A Re(Inovação) Tecnológica nas Escolas e CMEI’S da Rede Pública de Ensino de Apucarana – Município: Apucarana

Projeto: Ambulatório de Especialidades Dermatológicas – Município: Apucarana

Projeto: Psicomotricidade e Afetividade: O Comprometimento Afetivo no Fazer Pedagógico – Formação In Loco – Município: Araucária

Projeto: Projeto Mais Pinhão – Município: Bituruna

Projeto: Programa Viver Melhor em Braganey – Município: Braganey

Projeto: Programa Cidade Limpa com Inclusão Social e Responsabilidade Ambiental – Município: Cafelândia

Projeto: Campo Mourão + Ativa – Município: Campo Mourão

Projeto: Carambeí Digital – Município: Carambeí

Projeto: Território Cidadão – Cascavel desenvolvimento territorial – Município: Cascavel

Projeto: Aprender Digital – Município: Cascavel

Projeto: Participação Popular no Planejamento Municipal em Saúde e Implantação do Protocolo de Atenção à Saúde da Mulher – Município: Colombo

Projeto: Programa Coleta Verde – Município: Colombo

Projeto: Pilates no Combate da Dor Lombar Crônica nos SUS – Município: Cruz Machado

Projeto: Dinossauros e Pterossauros de Cruzeiro do Oeste – Município: Cruzeiro do Oeste

Projeto: Plano de Recuperação de Curitiba – Município: Curitiba

Projeto: FazJovem Empreendedor – Município: Fazenda Rio Grande

Projeto: Geo Guaíra – Município: Guaíra

Projeto: Sarcóphagus – Município: Guaíra

Projeto: Porto Seguro – Município: Guaratuba

Projeto: Escolinha Craques do Futuro de Iretama – Município: Iretama

Projeto: Sementinhas do Saber – Município: Ivaiporã

Projeto: Construindo meu Futuro – Município: Lapa

Projeto: Mediando Direitos: Cidadania e Habitação Social – Município: Londrina

Projeto: Lupa Legislativa – Município: Mandaguari

Projeto: Soletrando – Município: Mandaguari

Projeto: Aplicativo Sala do Empreendedor de Mandirituba – Município: Mandirituba

Projeto: Mãos que geram renda – Município: Mandirituba

Projeto: Parque de Cordas – Município: Maringá

Projeto: Petingá – Município: Maringá

Projeto: Protegendo a Vida – Município: Matinhos

Projeto: 1º Emprego do Jovem Aprendiz, da Teoria à Prática e Atividades Pedagógicas e Lúdicas na Agropecuária nas Séries Inicias no Centro de Produção Animal e Vegetal – Município: Mato Rico

Projeto: Parque Ambiental do Gamelão – Realidade que inspirou uma Cidade – Município: Mato Rico

Projeto: Planta Genérica de Valores de Nova Esperança – Município: Nova Esperança

Projeto: Unidades de Conservação – Município: Novas Tebas

Projeto: Tecnologia, Segurança e Ambiente Escolar: Relações Indissociáveis – Município: Paranavaí

Projeto: Parlamentar Jovem no Paraná: Vereadores Mirins – Município: Pérola

Projeto: União e Parceria Vencendo a Fibromialgia – Município: Pérola

Projeto: Gestão Eletrônica de Documentos – Município: Piraquara

Projeto: Cultivar Energia – Horta Comunitária Conjunto Habitacional Costa Rica – Município: Ponta Grossa

Projeto: Cidadão do Futuro – Um novo olhar para as necessidades de crianças do Município de Quarto Centenário – Município: Quarto Centenário

Projeto: Ensinar para proteger 2019 – Município: Quatro Barras

Projeto: Santa Mariana – Ressignificando o Nosso Espaço – Município: Santa Mariana

Projeto: Cultivando Saúde e Saberes – Município: Santa Terezinha de Itaipu

Projeto: Urbanização do Terminal Turístico Alvorada de Itaipu – Município: Santa Terezinha de Itaipu

Projeto: Programa da Porteira Para Dentro – Município: Santana do Itararé

Projeto: Programa Pavimentação Rural – Município: Toledo

Projeto: Programa Porteira Adentro – Município: Três Barras do Paraná

Projeto: Ubiratã: Cantinho Feliz do Brasil Entre os Lados do Paraná! – Município: Ubiratã

Projeto: Uma Cidade Integrada pelo Esporte – Município: Ubiratã

Projeto: Mobilidade e Estruturação Urbana: Ligação Centro ao Distrito de São Cristóvão – Município: União da Vitória