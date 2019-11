2020: ano olímpico- Modalidades terão repasse recorde do COB

Rio de Janeiro – O COB (Comitê Olímpico do Brasil) anunciou nesta semana, aos presidentes das Confederações Brasileiras Olímpicas, a divisão dos repasses de recursos ordinários da Lei 13.756 (antiga Lei Agnelo/Piva, que destina cerca de 1,7% do valor apostado em todas as loterias federais do País ao COB) para investimento nas modalidades olímpicas para 2020. Ao todo, R$ 120 milhões serão descentralizados e repassados para as 34 modalidades do Programa Olímpico, exceto ao futebol. Este valor é o maior já investido desde a criação da lei, em 2001, e representa um aumento de 10% em relação ao ano passado.

Para definir a distribuição, foram levados em consideração 12 critérios, sendo dez esportivos e dois administrativos. Para 2020, o COB elevou o peso do Programa Gestão Ética e Governança, que avalia as Confederações com base no seu nível de maturidade em gestão e governança, adotando como referência os principais guias de boas práticas de mercado.

Ainda este ano, a entidade anunciará a estimativa de arrecadação total da Lei das Loterias, que inclui além dos recursos ordinários, o orçamento para projetos extraordinários para a preparação das modalidades esportivas. Dentro deste escopo estarão investimentos diretos do COB em ações como o Programa de Preparação Olímpica, Missões Internacionais, Centro de Treinamento Time Brasil, Desenvolvimento Esportivo, Jogos Escolares da Juventude, Instituto Olímpico Brasileiro, área Cultural, entre outros.

O COB já trabalha com a projeção de maior arrecadação e investimento na história do esporte brasileiro. A estimativa é que mais de 85% da verba das loterias seja alocada diretamente em ações esportivas.

Novas modalidades

Em relação às cinco novas modalidades do programa olímpico, o COB adotará a mesma estratégia de 2018 e 2019. Assim, dos R$ 120 milhões que serão repassados diretamente às Confederações, cerca de R$ 8 milhões serão destinados especialmente para projetos de preparação de atletas e equipes de beisebol/softbol, caratê, escalada esportiva, skate e surfe.

VALORES DISTRIBUÍDOS EM 2019

Atletismo R$ 5.250.649,14

Badminton R$ 2.895.562,47

Basquetebol R$ 3.261.586,52

Beisebol/Softbol 882.352,94

Boxe R$ 5.289.381,84

Canoagem R$ 5.375.700,44

Caratê R$ 882.352,94

Ciclismo R$ 2.988.520,96

Desp. na Neve R$ 2.817.958,74

Desp. no Gelo R$ 2.611.292,10

Desp. Aquáticos R$ 4.414.991,07

Escalada Esportiva R$ 882.352,94

Esgrima R$ 4.139.988,88

Ginástica R$ 5.968.034,13

Golfe R$ 2.794.719,12

Handebol R$ 3.091.024,29

Hipismo R$ 3.160.328,16

Hóquei na Grama R$ 2.618.346,99

Judô R$ 6.359.926,08

Lev. de Pesos R$ 3.304.745,81

Pentatlo Moderno R$ 2.854.893,14

Remo R$ 2.831.238,52

Rúgbi R$ 2.657.356,35

Skate R$ 882.352,94

Surfe R$ 882.352,94

Taekwondo R$ 4.116.610,93

Tênis R$ 3.400.194,26

Tênis de Mesa R$ 3.205.562,43

Tiro com Arco R$ 2.686.820,87

Tiro Esportivo R$ 4.497.021,41

Triatlo R$ 2.893.072,52

Vela R$ 5.894.303,66

Voleibol R$ 6.771.599,38

Wrestling R$ 3.025.040,37