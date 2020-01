Paulo Sérgio marca três vezes e FC Cascavel vence Cascavel CR no Olímpico

A tarde deste domingo (26) foi do jeito que a torcida do FC Cascavel gosta: com muitos gols e mais três pontos pra conta. O time comandado por Marcelo Caranhato goleou o rival local, Cascavel Clube Recreativo por 3 a 0, o maior placar da história do clube na Primeira Divisão do Paranaense.

Como em todo clássico, o jogo foi bastante disputado no primeiro tempo, com chances para os dois lados. Mas foi o time aurinegro quem saiu na frente em pênalti batido pelo camisa 9 Paulo Sérgio depois que o lateral Libano foi derrubado na área, aos 46 minutos.

Logo no início do segundo tempo, Caranhato fez mudanças no time e tirou o atacante Paulo Baya, dando espaço para Tocantins. Não demorou para que o meia-atacante criasse boa jogada e fosse derrubado na área. Mais uma vez, o artilheiro Paulo Sérgio pegou a bola para fazer a cobrança da penalidade e ampliou a vantagem do FC Cascavel.

O terceiro saiu de bola rolando. Em jogada iniciada pela direita, a bola foi cruzada na área e lá estava ele novamente: Paulo Sérgio chutou pro gol e sacramentou a vitória.

Para o atacante, os gols são a consequência do trabalho nos treinamentos. “Fizemos uma semana ótima de trabalho e estávamos bastante preparados. Eu estava incomodado por ser o camisa 9, mesmo sabendo que eram só dois jogos, então fico feliz que os gols tenham saído hoje”, afirma Paulo Sérgio.

O próximo desafio do Futebol Clube Cascavel é contra o Paraná Clube na Vila Capanema em Curitiba na próxima quinta-feira (30), às 19h30. Já o Cascavel CR jogará antes. Na quarta-feira (29) desafiará o Rio Branco em Paranaguá, às 16h.