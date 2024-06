Vitória em Potenza impulsiona Victor Andrade para a vice-liderança na Nascar

Foi um final de semana quase perfeito para Victor Andrade no Autódromo Potenza, na região de Lima Duarte (MG). A quarta etapa da temporada da Nascar Brasil – Categoria Challenge, rendeu 53 pontos ao paulista que agora é o vice-líder do campeonato apenas sete pontos atrás do líder. Com a vitória na corrida 2 e o terceiro lugar na corrida 1, Andrade soma 130 pontos contra 137 de Jorge Martelli.

“Final de semana incrível aqui em Potenza. Não foi um quali tão bom por conta do trânsito que peguei nas tentativas de voltas rápidas, mas nosso ritmo de corrida foi sensacional. Consegui uma boa recuperação na corrida 1 e conquistei a vitória na corrida 2 depois de boas disputas. Estou muito feliz de vencer de novo”, celebrou o piloto patrocinado pela XBRI Pneus que já havia vencido uma das corridas na etapa de Campo Grande.

A boa participação no Autódromo Potenza também garantiu a permanência de Victor Andrade na liderança entre os pilotos Rookies. Ele soma 116 pontos e tem uma margem de quatro pontos para o segundo colocado.

“São dois campeonatos dentro de uma mesma categoria. Por isso é importante sempre procurar terminar as provas e chegar bem. Agora, é foco total para a próxima etapa”, finaliza o piloto.

A Nascar Brasil volta a acelerar no dia 4 de agosto, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com a Special Edition e a disputa de três provas entre sábado e domingo.





Classificação Categoria Challenge Nascar Brasil

1º – Jorge Martelli, 137 pontos

2º – Victor Andrade, 130 pontos

3º – Gui Backes, 122 pontos

4º – Felipe Tozzo, 103 pontos

5º – Gabryel Romano, 95 pontos

6º – Luis Trombini, 91 pontos

7º – Nick Monteiro, 83 pontos

8º – Giovani Girotto, 79 pontos

9º – Leo Yoshi, 76 pontos

10º – Brendon Zonta, 51 pontos

11º – Alexandre Kauê, 51 pontos

12º – Rodrigo Sperafico, 42 pontos

13º – Marcel Jorand, 37 pontos

14º – Dorivaldo Gondra, 28 pontos

15º – MC Gui, 28 pontos

16º – Edson Reis, 24 pontos

17º – Antonio de Carvalho, 16 pontos

18º – Thiago Lopes, 8 pontos