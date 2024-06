Victor Andrade encara etapa de olho na liderança da Nascar Brasil

Depois de três anos a Nascar Brasil Sprint Race está de volta à Minas Gerais para a disputa da quarta etapa da temporada. A etapa será marcada por um novo formato para a definição da pole-position e por inversão de grid nas duas corridas marcadas para domingo. A novidade mexe com a preparação do piloto Victor Andrade, atual terceiro colocado na categoria Challenge e com boas chances de assumir a liderança do campeonato.

“Esse novo padrão de classificação, praticamente, faz com que a etapa tenha três corridas para quem avançar para o Q2. É uma Sprint de cinco voltas que será muito intensa e com as inversões vai deixar o grid das duas corridas bem embaralhadas, além de valer pontos importantes”, afirmou o piloto que tem em seu carro a marca da XBRI Pneus.

Apesar de ser um circuito novo para boa parte dos pilotos, Victor Andrade vê pontos positivos no traçado mineiro.

“Realmente, é uma pista difícil, com muitas curvas, trechos de subida sinuosos e uma reta oposta com uma descida bem forte. Mas tem diversos pontos de ultrapassagem. Estou muito confiante para esse final de semana que terá corridas bem disputadas”, relatou o piloto que está engajado na arrecadação de donativos para o Rio Grande do Sul. “Parte da venda dos ingressos e o que for arrecadado em materiais será enviado para Santa Cruz do Sul (RS), onde seria a corrida originalmente para podermos ajudar o povo do Rio Grande do Sul. É importante que todos continuem ajudando”, concluiu.

A etapa no Autódromo Potenza terá transmissão através do youtube, nos canais @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil e @highspeedtvbr, além do canal BandSports.



Programação no Potenza

Sexta-feira, 14 de junho

15h45 – NASCAR Brasil – Treino Extra

Sábado, 15 de junho

09h25 – NASCAR Brasil – Treino Livre

12h35 – NASCAR Brasil – Treino Livre

16h10 – NASCAR Brasil – Classificatório

17h00 – NASCAR Brasil – Classificatório Sprint Race

Domingo, 16 de junho

08h00 – NASCAR Brasil – Warm Up

09h05 – NASCAR Brasil – Corrida 1

14h40 – NASCAR Brasil – Corrida 2





Classificação Categoria Challenge Nascar Brasil

1º – Jorge Martelli, 95 pontos

2º – Gui Backes, 81 pontos

3º – Victor Andrade, 77 pontos

4º – Luis Trombini, 64 pontos

5º – Leo Yoshi, 63 pontos

6º – Felipe Tozzo, 63 pontos

7º – Gabryel Romano, 60 pontos

8º – Giovani Girotto, 52 pontos

9º – Nick Monteiro, 36 pontos

10º – Brendon Zonta, 30 pontos

11º – Alexandre Kauê, 30 pontos

12º – Dorivaldo Gondra, 28 pontos

13º – MC Gui, 28 pontos

14º – Marcel Jorand, 14 pontos

15º – Antonio de Carvalho, 16 pontos

16º – Edson Reis, 12 pontos