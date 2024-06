Verdão e Braga duelam pelo Top 5

A décima rodada do Campeonato Brasileiro prossegue nesta quinta-feira (20). A partir das 21h30, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. O duelo pode valer uma vaga entre os cinco primeiros do campeonato, já que os dois times estão separados por apenas dois pontos.

O Palmeiras teve uma semana mais tranquila após a goleada sobre o Galo. Porém, Abel Ferreira precisa fazer alterações na formação por conta da lesão do atacante Lázaro, que já está realizando tratamento na coxa esquerda. Fabinho deve ser confirmado na posição. “O Abel sempre fala para todo mundo se preparar. Vamos seguir trabalhando aqui para colher nos jogos. O Bragantino é uma grande equipe, a gente sabe que todo jogo contra eles é muito difícil e vamos nos preparar bem para fazermos um grande jogo e sairmos com a vitória”, disse Fabinho.

Já em Bragança Paulista o clima ficou mais quente após a expulsão do técnico Pedro Caixinha, mesmo com a vitória sobre o Juventude. Além do técnico também ficam de fora Luan Cândido, que recebeu o terceiro cartão amarelo e o volante Jadsom foi expulso no último jogo. Por outro lado, o atacante Eduardo Sasha volta de suspensão e fica à disposição para o jogo contra o Palmeiras.