Tudo igual! FC Cascavel 1x1 São Joseense, pelo Paranaense

Cascavel - Na manhã desta quinta-feira (23), São Joseense e FC Cascavel se enfrentaram em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paranaense, no Estádio Municipal do Pinhão.

No primeiro tempo, aos 22 minutos o meia Robinho abriu o placar para a Serpente Aurinegra, mas aos 38 minutos em cobrança de falta para os donos da casa o zagueiro Vermudt de cabeça empatou a partida.

Pro segundo tempo as equipes estavam em busca do gol, os donos da casa até atacaram mais, porém, o clima ficou quente no jogo quando o lateral Junior Espeto recebe o segundo amarelo e é expulso, mas a superioridade numérica pro FC Cascavel não durou muito tempo e aos 44 minutos o também lateral Paulo Victor foi expulso.