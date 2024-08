Thiago Lopes desafia pista mais veloz do país com jornada dupla

A missão de Thiago Lopes na etapa da Nascar Brasil e Copa HB20 promete ser grande. Mais uma vez, o piloto paulista atuará nos dois campeonatos e vai enfrentar uma sequência cheia de treinos e corridas já a partir de sexta-feira. A mais especial delas será a “100 Milhas de Cascavel”, que marca a sexta etapa da temporada da Nascar Brasil. Ele inda terá duas provas válidas pela quinta etapa da Copa HB20.

“Estou muito entusiasmado com mais essa oportunidade de acelerar em duas categorias no mesmo final de semana e em uma pista tão especial como é Cascavel. Estou buscando mais evolução na pilotagem já mirando alguns vôos mais altos para os próximos anos, e essas rodadas duplas contribuem, rapidamente, para essa evolução”, comentou Thiago Lopes que contará com a força da Sigatrans, empresa criada para garantir qualidade na logística e transporte.

“O pessoal da Sigatrans está muito empolgado e quero retribuir essa confiança com bons resultados”, conclui Lopes.

Copa HB20

Depois do vice-campeonato no ano passado, Thiago Lopes ainda tenta se ajustar ao novo grid da Copa HB20. A vitória na etapa em Potenza (MG) impulsionou o piloto para a sétima posição no campeonato.

“Por conta do regulamento, subimos de categoria e a coisa é mais pegada ali no meio do pelotão. Vamos acelerar para conquistar mais uma vitória’, conta o piloto que tem em seu carro as marcas da Água Mineral Frescca, Cavaleiro Seguros, T Master Tecnologia, Biovit Farmácia, Instituto Zampieri e Toro Metais.

Sobre a Sigatrans

“A Sigatrans foi criada com o objetivo de ser uma empresa onde qualidade e parcerias caminham juntas para oferecer soluções personalizadas a todos os clientes. Independentemente das operações ou desafios apresentados, estamos prontos para atender com excelência. A cada dia, a empresa se destaca mais no mercado, graças à sua flexibilidade, qualidade nos serviços e frota própria, equipada com as mais modernas tecnologias de monitoramento. Com armazéns logísticos estrategicamente localizados em Itajaí/SC e São Paulo/SP, oferecemos aos nossos clientes soluções eficientes para uma das etapas mais desafiadoras do processo logístico: o transporte. Com sócios que acumulam mais de 15 anos de experiência, nossa missão é ser uma referência em qualidade e segurança nas operações.”