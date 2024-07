STOCK SERIES:Mathias de Valle celebra pódio em casa

Depois de três provas disputadas, o goiano Mathias de Valle subiu para a quinta posição na classificação geral da Stock Series. O salto de três posições se deve ao bom rendimento na etapa disputa em casa, que resultou no primeiro pódio na temporada, com um terceiro lugar na corrida 2, realizada na manhã de domingo. Além do pódio, ele somou pontos importantes com um quarto e um quinto lugar. Com quatro etapas disputas, ele soma 176 pontos. O líder do campeonato é Arthur Gama, com 272 pontos.



“Resultado muito importante com a conquista do pódio, estava precisando. Tenho a certeza que o fato de estar na minha pista favorita, em casa, fez toda a diferença para avançar as posições e superar os concorrentes mesmo com o rendimento do carro. Foi muito bom para mostrar que estamos competitivo”, avaliou Mathias de Valle, que contou com o patrocínio da CinexArch, The Box e Bagua Records.

A etapa disputada no último final de semana em Goiânia marcou a abertura da segunda metade da temporada. Agora, restam mais duas etapas valendo pontuação, além de uma corrida extra com maior duração. As praças para estas corridas ainda devem ser anunciadas na próxima semana. Mathias de Valle vai em busca das primeiras posições na pontuação.

“Temos, ainda, quase 170 pontos em disputa e muita coisa pode acontecer. Se nas próximas seis corridas conseguir manter o rendimento e o equipamento corresponder, é possível brigar por um top 3 no campeonato”, concluiu o piloto.

Fotos Crédito: Rafael Ferreira