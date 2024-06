STOCK CAR: Rodada Tripla motiva Zezinho Muggiati para subir na tabela

Depois de um período de 40 dias sem corridas, a Stock Pro Series volta com tudo a partir desta sexta-feira (28) no Autódromo Velocitta, no interior do estado de São Paulo. Serão três dias de programação com três corridas e um total de 217 pontos em disputa. Para quem quer subir na tabela de classificação é a chance ideal. Melhor rookie da temporada, Zezinho Muggiati chega com expectativas positivas de conseguir concluir as três provas e voltar a figurar na metade de cima da pontuação.

“Será um final de semana muito importante para o campeonato, com o complemento da segunda etapa, na sexta-feira, e as duas corridas da quinta etapa. É muito importante, para mim, conseguir fechar as três corridas e somar o máximo de pontos possíveis. Como já tivemos uma passagem pelo Velocitta este ano, acredito que temos uma tarefa menos difícil na busca pelos ajustes”, comenta o piloto paranaense que tem em seu carro as marcas do Grupo Potencial, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Motorfix, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

Ao longo dos 40 dias sem corridas, Zezinho Muggiati buscou realizar diversas atividades para manter o ritmo. Além de atuar como coach para pilotos em outras categorias, ele fez treinos de kart, participou de palestras com seus patrocinadores, esteve realizando testes físicos na sede da equipe KTF Sports, disputou corridas de rua e realizou ações sociais com crianças na rede pública de ensino de Curitiba.

“É muito bom poder manter a atividade física, manter o espírito de competição e atuar ao lado dos patrocinadores. Isso ajuda a passar mais rápido o período se corridas”, afirmou.

Na primeira prova disputada no Velocitta, Muggiati sofreu com problemas nos freios e não conseguiu concluir a corrida. Depois, teve uma sequência difícil com pane seca e acidentes nas etapas de Interlagos e Cascavel, o que fez com que o piloto utilizasse todos os descartes possíveis.

“O que era possível deixar de terminar provas, já aconteceu. Agora é pensar positivo, olhar pra frente e buscar tudo o que for possível, mantendo o carro na pista”, conclui o piloto.

A programação da segunda e da quinta etapas da Stock Car começa na quinta-feira (27) com o trackwalk. Na sexta-feira, os carros entram na pista para o shakedown, às 8horas; treino livre, às 10h50, e a corrida que fecha a etapa 2 da temporada, às 14h45. A partir de sábado acontecem as atividades da etapa 5, com treino livre, às 8h25; classificatório, às 11h, e a corrida 1 às 16horas. A corrida 2 acontece domingo, às 14 horas. Toda a programação de corridas e treinos classificatórios será transmitida no youtube/stockcarchannel.