Stein inicia reformulação para 2025

Cascavel – Depois de quatro temporadas conquistando praticamente tudo que disputou, o Stein Futsal passa a viver o momento de reformulação em seu elenco adulto. Muitas das peças que foram fundamentais estão deixando o clube por conta de propostas interessantes do exterior. Alice, Vivi Lopes, Camila e Júlia estão a caminho do futsal espanhol, e a ala Simone passará a jogar no futsal russo em 2025.

Para suprir a ausência dessas atletas, três novos nomes chegaram ao Stein: Giovana, pivô que veio do São Carlos-SP e atuou na Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano deste ano em Assunção-PY; Bebel, pivô que estava no São José-SP e teve passagem pelo Celemaster de Uruguaiana-RS; e a fixa Marina Loures, que também veio do São José-SP e já atuou pelo Stein na Supercopa de 2023.