SG28Racing/Artcon inova com Health &Care para pilotos da Stock Light

Esportes Londrina é o primeiro semifinalista do Paranaense 2025

Jogando com vantagem e diante da torcida, o Londrina recebeu o Cianorte neste sábado (01), no Estádio do Café, pelas quartas de final do Paranaense dos Clássicos 2025. No jogo de ida, o Tubarão abriu 2×0 e repetiu o placar em casa, fazendo 2×0 e somando 4 gols no agregado, carimbando a vaga. Os gols foram marcados por Pablo. O […]