Seleção feminina está completa para amistosos contra Colômbia

O técnico Arthur Elias já pode contar com todas as 26 jogadoras convocadas para os dois amistosos da seleção feminina de futebol contra a Colômbia, em Cariacica (ES). A volante Angelina e a atacante Adriana, que atuam no Orlando Pride, dos Estados Unidos, chegaram nesta quarta-feira (23) ao hotel onde a equipe brasileira está concentrada, em Vitória.

O Brasil encara as colombianas neste sábado (26), às 18h30 (horário de Brasília), e na próxima terça (29), às 19h. Os jogos serão realizados no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), terão transmissão ao vivo da TV Brasil.

A seleção feminina se prepara desde terça-feira (22) no Centro de Treinamento (CT) da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (Aest), em Serra (ES), a cerca de 30 quilômetros de Vitória. A primeira atividade reuniu 24 das 26 convocadas. Elas alegraram a tarde das cerca de cem crianças que fazem escolinhas de futebol, futsal, natação, vôlei e tênis no local, com direito a mais de 20 minutos de fotos e autógrafos. A garotada também pôde acompanhar as atividades das atletas em campo.

Entre as convocadas de Arthur Elias para os jogos de sábado e terça, 12 fizeram parte da equipe medalhista de prata na Olimpíada de Paris, na França. Eram 13 nomes, mas Gabi Portilho foi cortada devido a um desconforto no joelho – a também atacante Marília, do Cruzeiro, foi chamada no lugar da corintiana.

Entre as remanescentes da campanha olímpica, está a zagueira Tarciane, que assim como Gabi Portilho, foi indicada ao prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, como uma das 30 melhores jogadoras do planeta na temporada.