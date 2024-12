Saiba quanto o Botafogo deixou de ganhar com a eliminação para o Pachuca

Com a vitória sobre o Botafogo , o Pachuca garantiu vaga na fase conhecida como “Challenger Cup”, onde enfrenta o Al Ahly, do Egito, no próximo sábado (14), às 14h (de Brasília), novamente em Doha. O vencedor desse confronto assegura um lugar na grande final, que será disputada no dia 18 de dezembro, no Estádio Lusail, contra o Real Madrid, atual campeão europeu.

Para o Botafogo, a participação termina com a conquista de um prêmio relativamente modesto, mas que ainda representa um alívio para as finanças do clube, tendo em vista os ganhos da Libertadores e Brasileirão.

A Stock Car Pro Series abriu oficialmente, nesta sexta-feira (13), a programação da Super Final BRB, a etapa decisiva da temporada 2024. O Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, recebeu os dois treinos livres do cronograma e viu o dia ser concluído com Enzo Elias (Crown Racing) como o mais rápido. O […]

O FC Cascavel estreou com o pé esquerdo no Torneio Paraná de Verão, competição amistosa que serve de preparação para a próxima temporada. Na tarde deste domingo (15), o time foi até Cianorte e acabou derrotado por 2 a 0. Aos 2 minutos de bola rolando no primeiro tempo Pedro Ivo fez um a zero […]

Premiações da Copa Intercontinental

• Campeão: US$ 5 milhões (R$ 30,1 milhões)

• Vice-campeão: US$ 4 milhões (R$ 24,1 milhões)

• Semifinalista: US$ 2,5 milhões (R$ 15 milhões)

• 4º/5º colocados (Botafogo e Al Ain): US$ 1 milhão (R$ 6 milhões)

• 6º colocado (Auckland City): US$ 500 mil (R$ 3 milhões)

Esses valores destacam como cada fase da competição pode trazer um retorno financeiro, ampliando a motivação dos clubes em avançar no torneio.

Planejamento do Botafogo para 2025

Após a eliminação, o Botafogo retorna ao Brasil para um período de descanso e planejamento visando a temporada de 2025. A estreia oficial do Fogão no próximo ano está marcada para o dia 12 de janeiro, contra o Maricá, válido pela 1ª rodada do Campeonato Carioca, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Embora a eliminação na Copa Intercontinental tenha frustrado os torcedores, o Glorioso tem a oportunidade de utilizar as lições do torneio para fortalecer seu elenco e buscar melhores resultados nas competições futuras. Vale ressaltar que a equipe carioca estará presente no Super Mundial de Clubes, em julho.

Engajamento da torcida e alternativas de receita

Mesmo com a derrota no Mundial de Clubes, o Botafogo segue contando com o apoio de sua torcida, que permanece fiel em momentos de vitórias e derrotas. Além disso, plataformas de apostas esportivas, como aquelas que utilizam o código bet365, continuam sendo uma alternativa para ampliar o engajamento dos fãs e criar novas oportunidades de receita. Essas ferramentas ajudam a conectar os torcedores ao universo esportivo de maneiras diferentes, enquanto o clube se organiza para os desafios da próxima temporada.

A eliminação para o time mexicano encerra uma participação breve, mas financeiramente importante, na Copa Intercontinental. No entanto, o Botafogo deve voltar sua atenção para o futuro, buscando aproveitar o aprendizado do torneio para alcançar novas conquistas no futuro.