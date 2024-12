Botafogo decepciona é goleado e volta pra casa

Terminou bem mais cedo que o esperado a participação do Botafogo na Copa Intercontinental. Na tarde de ontem (11), o time não foi páreo para os mexicanos do Pachuca, que venceram por 3 a 0 e, agora, enfrentam o Al Ahly pela semifinal. Essa é a maior derrota de um brasileiro para equipes não europeias na história da competição. A marca anterior era do Internacional, primeiro brasileiro a ficar fora de uma decisão, que perdeu por 2 a 0 para o Mazembe em 2010, e do Galo, em 2013, que perdeu para o Raja Casablanca por 3 a 1.

Após o jogo, como esperado, as justificativas alvinegras passaram pelo calendário do futebol brasileiro, cansaço pela sequência de decisões e a viagem até o Catar. De férias, o Botafogo ainda não data para reapresentação do elenco, mas já tem compromissos marcados para a próxima temporada.