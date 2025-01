‘Rei da América’ vai para Luiz Henrique

O jornal Uruguai El País divulgou o resultado do prêmio Rei da América, eleição realizada entre jornalistas e torcedores para escolher o melhor jogador do continente americano durante a temporada. Grande destaque do Botafogo nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores, o atacante Luiz Henrique foi o ganhador. Dos 244 jornalistas de todo o continente que participaram da eleição, 128 (52%) escolheram Luiz Henrique. Em segundo lugar ficou outro alvinegro. Savarino recebeu 25 votos, e Juan Fernando Quintero, colombiano do Racing-ARG fechou o pódio, com 17.



Também foram escolhidos os 11 jogadores ideais da temporada no continente e outros seis jogadores do Botafogo se somaram a Luiz Henrique para formar a seleção. São eles: John Victor, Alexander Barboza, Alex Telles, Marlon Freitas, Jefferson Savarino e Thiago Almada.