Pontos corridos com cara de decisão!

A 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro está com jeito de mata-mata. Alguns jogos serão verdadeiras decisões pela liderança, por vaga em competições da Conmebol e pelo rebaixamento. O destaque fica para o duelo entre Palmeiras e Botafogo, jogo que foi antecipado por conta da final da Libertadores.

Os times são os dois primeiros colocados do campeonato. No último final de semana, o Verdão assumiu a liderança e está prestes a repetir o que aconteceu em 2023. Se vencer a partida desta noite (26) abrirá três pontos de vantagem e terá duas vitórias a mais, liderando os critérios de desempate.

No último treinamento, Abel Ferreira indicou o retorno do zagueiro Murilo, poupado da última partida por dores musculares. No ataque, Flaco Lopez pode aparecer no lugar de Rony. Porém, o time ainda fará um último treino nesta manhã para definir a formação, que deverá contar com Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López).