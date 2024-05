Pódio em Londrina mantém Victor Andrade entre os líderes da Nascar

As duas corridas da Nascar Brasil disputadas em Londrina, no último final de semana, renderam bons pontos para Victor Andrade se manter entre os líderes da categoria Challenge e dominar a pontuação entre os rookies. Ele garantiu o terceiro lugar na corrida 1 e ficou com a sexta posição na Night Challenge, na noite de sábado.

“Conseguimos fazer bons pontos nesse final de semana, mas um problema de potência no carro acabou nos prejudicando nos resultados. O motor não rendia nas retas, o que é muito prejudicial em uma pista como Londrina. Mesmo assim, foram duas corridas muito disputadas e correr à noite com certeza foi uma experiência sensacional”, relatou o piloto que tem em seu carro a marca da XBRI Pneus.

Na disputa geral, Victor Andrade se manteve na terceira colocação diminuindo a diferença para os líderes. Já entre os pilotos estreantes, ele abriu 19 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Próxima Etapa

Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a etapa prevista para o dia 16 de junho não será mais realizada em Santa Cruz do Sul. A promotora do evento anunciou a mudança para o Autódromo Potenza, na região de Lima Duarte (MG), na mesma data.

Como está a classificação

1º – Jorge Martelli, 95 pontos

2º – Gui Backes, 81 pontos

3º – Victor Andrade, 77 pontos

4º – Luis Trombini, 64 pontos

5º – Leo Yoshi, 63 pontos

6º – Felipe Tozzo, 63 pontos

7º – Gabryel Romano, 60 pontos

8º – Giovani Girotto, 52 pontos

9º – Nick Monteiro, 36 pontos

10º – Brendon Zonta, 30 pontos

11º – Alexandre Kauê, 30 pontos

12º – Dorivaldo Gondra, 28 pontos

13º – MC Gui, 28 pontos

14º – Marcel Jorand, 14 pontos

15º – Antonio de Carvalho, 16 pontos

16º – Edson Reis, 12 pontos