NASCAR BRASIL: Estreia em corridas noturnas amplia motivação de Victor Andrade

Atual terceiro colocado da Nascar Brasil, o paulista Victor Andrade tem um novo desafio na temporada da categoria Challenge. No próximo final de semana ele estará na cidade de Londrina (PR) para a disputa da terceira etapa do ano e vai fazer a sua primeira corrida noturna. A Night Challenge é uma atração à parte para a noite de sábado no Autódromo Ayrton Senna, com largada prevista para 17h55.

“É minha primeira corrida nestas condições. Largar com o sol se pondo e terminar com a noite vai ser um novo desafio. E Londrina é especial para isso, porque é uma pista que não te dá muito espaço, não permite erro, ainda mais correndo com menos visibilidade”, aponta o piloto patrocinador pela XBri Pneus.

Antes da corrida noturno, Victor também disputa a corrida preliminar, a partir das 14 horas, e tem a expectativa de se manter entre os melhores pontuadores do campeonato.

“A corrida noturna é muito legal e importante para fazer pontos. Só que antes temos a corrida da tarde, que também vai ser desafiadora. Chegar ao fim, somar pontos para o campeonato e preservar o equipamento para a corrida da noite será fundamental para uma etapa que pode nos levar próximo da liderança. O campeonato está muito disputado, todo mundo muito próximo. Londrina vai ser muito importante pra nos mantermos vivos na disputa”, assegura o piloto.

A programação em Londrina será aberta na sexta-feira com a realização de um treino extra e dois treinos oficiais. No sábado, os pilotos disputas duas sessões de treinos classificatórios e a super-pole, entre 10h20 e 11h05. Depois, acontecem as corridas, às 14h e 17h55.

Classificação Categoria Challenge Nascar Brasil

1º – Jorge Martelli, 70 pontos

2º – Gui Backes, 51 pontos

3º – Victor Andrade, 51 pontos

4º – Gabryel Romano, 48 pontos

5º – Luis Trombini, 48 pontos

6º – Giovani Girotto, 36 pontos

7º – Nick Monteiro, 36 pontos

8º – Leo Yoshi, 29 pontos

9º – Dorivaldo Gondra, 28 pontos

10º – MC Gui, 28 pontos

11º – Brendon Zonta,18 pontos

12º – Alexandre Kauê, 18 pontos

13º – Felipe Tozzo, 18 pontos

14º – Antonio de Carvalho, 16 pontos

15º – Edson Reis, 12 pontos

16º – Marcel Jorand, 6 pontos