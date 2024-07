Paranaenses avançam na Série D

Os jogos do último final de semana confirmaram, com antecedência, a classificação de dois times paranaenses para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Maringá e Cianorte são os atuais líderes dos grupos 7 e 8, respectivamente. O único representante do estado que não avançou é o FC Cascavel.

A Serpente, atual lanterna do grupo 8, vai cumprir os próximos dois jogos pensando em minimizar a pior campanha de sua história desde que iniciou a participação na competição nacional. No último domingo, cerca de 900 torcedores que enfrentaram frio e chuva no Estádio Olímpico, viram o FC Cascavel ser derrotado pelo Barra, por 3 a 0, e não tem chances de entrar no G4. O resultado deixou o time com apenas 30% de aproveitamento e com o pior ataque entre os 64 times do campeonato.

“Desde quando cheguei estamos trabalhando com a corda esticada, sempre precisando de resultado, mas não fomos efetivos. Não conseguimos cumprir o objetivo. Agora, temos dois jogos para encerrar de forma honrosa”, avaliou o técnico Gilson Kleina após a derrota.

A próxima partida será contra o líder do grupo, o Cianorte, no próximo sábado.