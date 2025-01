Os melhores brasileiros que jogarão na Premier League na década de 2020

Na última década, os jogadores brasileiros deixaram uma grande marca na Premier League. De atacantes habilidosos a defensores sólidos e generais de meio-campo, a influência do Brasil no futebol inglês cresceu exponencialmente.

A mudança tática no jogo moderno também fez com que surgisse um estilo diferente de jogador brasileiro. Conhecidos por seu talento e criatividade em anos passados, jogadores como Fabinho, Bruno Guimarães e Joelinton acrescentaram essa natureza corajosa à paixão implacável dos sul-americanos pelo esporte.

Os astros brasileiros prosperaram em uma das ligas mais competitivas do mundo, especialmente nesta temporada, em que as probabilidades da Betfair online têm sido tão imprevisíveis, simplesmente devido à quantidade de grandes equipes que existem.

Nesta temporada, a Premier League conta com 33 jogadores brasileiros, igualando o recorde estabelecido no ano passado. Sua presença destaca o status do Brasil como uma potência do futebol, produzindo consistentemente talentos capazes de brilhar nos maiores palcos.

Ao analisarmos os primeiros anos da década de 2020, fica claro que esses jogadores não apenas enriqueceram a liga com suas habilidades, mas também ajudaram a moldar a narrativa de algumas de suas campanhas mais emocionantes. Aqui estão cinco dos brasileiros mais influentes da Premier League desde a virada da década.

Thiago Silva

Apesar de ter entrado no Chelsea aos 36 anos, Thiago Silva mostrou que a classe é permanente. O zagueiro veterano rapidamente se tornou um dos pilares da defesa do Chelsea, trazendo experiência, compostura e uma mentalidade vencedora para Stamford Bridge.

Silva desempenhou um papel crucial no triunfo do Chelsea na Liga dos Campeões em 2021 e continua sendo um dos defensores de destaque da Premier League. Sua capacidade de se adaptar ao ritmo e à fisicalidade do futebol inglês, mesmo no crepúsculo de sua carreira, ressalta a grandeza do ex-zagueiro do Milan e do Paris Saint Germain.

Fernandinho

Um dos pilares do meio-campo do Manchester City, Fernandinho encarnou a consistência e a liderança durante todo o seu tempo no Etihad Stadium.

Chegando em 2013, ele continuou a dominar o time até a década de 2020, desempenhando um papel vital na conquista de vários troféus como capitão.