O “Imortal” caça talentos no meio da gurizada em Cascavel

Além de visitas de representantes do Azuriz, uma ou duas vezes por ano, observadores técnicos do Grêmio de Porto Alegre visitam a escolinha em Cascavel. Eles fazem avaliações com o objetivo de identificar os garotos que se destacam para, quem sabe, levá-los para conhecer o Centro de Treinamento no Rio Grande do Sul. “A intenção deles é treinar e jogar as competições da cidade para num dia ir a Porto Alegre, fazer uma avaliação dentro do Grêmio. Essa parte de levar meninos depende também do meu olho clínico, é o que preciso fazer. Eu que tenho que destinar o aluno que estiver preparado” , explicou Zé Carlos.

Na soma de tudo isso o resultado não poderia ser outro: quatro garotos foram aprovados em uma avaliação do Azuriz, de Pato Branco. Em 2024, o time profissional da equipe pato-branquense chegou até as quartas de finais do Campeonato Paranaense. Em 2023, alcançou de forma inédita a terceira fase da Copa do Brasil, quando caiu diante do Bahia nos pênaltis.

Os garotos são observados a cada treino pelo professor. Zé Carlos ensina desde os fundamentos básicos como passe, domínio de bola, chute e cabeceio, até chegar no momento mais esperado pela gurizada, o “coletivo”. Na escolinha, o trabalho vai muito além do futebol. Lá, o José Carlos também trabalha a disciplina e o respeito.

Atualmente a escolinha conta com 285 meninos matriculados . Os garotos têm idade entre 3 e 17 anos, e são oriundos de diversas regiões da cidade, e até mesmo de outros municípios. “Vem atletas de Boa Vista da Aparecida, Rio Bonito, Campo Bonito, Santa Tereza do Oeste, Corbélia, Cafelândia e Rio do Salto”, destacou Zé.

O “professor Zé Carlos” contou que o projeto começou em 2018, quando adquiriu a franquia do tricolor gaúcho. Em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, as atividades precisaram ser suspensas. Depois, com o avanço da vacinação contra a doença e depois da declaração da OMS (Organização Mundial da Saúde) para o fim da pandemia, os treinamentos na escolinha do Grêmio retornaram.

Você sabia que em Cascavel, entre outras, também existe uma escolinha de futebol do Grêmio? É a Escola Grêmio/São Cristóvão , que funciona na Rua Haiti, no Bairro Periolo, na Região Norte. O Hoje Press foi até lá e acompanhou de perto treino realizado pelo professor José Carlos.

É claro que os tempos são outros… Aliás, hoje vivemos tempos difíceis com o “futebol nutela” e, como espelho, temos uma das piores Seleção Brasileira dos últimos tempos. Mas, mesmo assim, seja por vontade de ficar “milionário” ou por talento e amor ao futebol, meninos e meninas ainda sonham em ser jogador de futebol, afinal, quem já não sonhou com isso? A pergunta que todos cantam a música do Skank desde 1996 não tem prazo de validade.

Kauã Rodrigues Pereira, 12 anos, está há cinco anos na escolinha e sabe muito bem o que quer para o futuro. “Eu gosto de jogar no meio-campo. Além do Grêmio, meu sonho é jogar no time do meu coração, que é o Atlético Mineiro, onde jogou o meu ídolo, o Ronaldinho Gaúcho”, contou.

Professor Zé Carlos ensina os fundamentos e trabalha princípios de disciplina e respeito na escolinha.

Disciplina dentro e fora das quatros linhas

Para manter os meninos ativos e com boa frequência nos treinos, é fundamental a participação dos pais. Eles são os primeiros e maiores incentivadores, sem medir esforços pelos filhos. Um dos exemplos é a dona Rosania Lazarin. Ela é mãe do goleiro Henrique, de 15 anos. O filho começou a treinar no “Escolinha do Grêmio” há cerca de três meses. A família mora no Bairro Coqueiral e “atravessa” a cidade para que Henrique possa treinar. O resultado de todo o esforço da mãe reflete, além da melhora na saúde física, no comportamento do jovem goleiro.

“Ele já jogou na linha, mas o que ele gosta é ser goleiro. O professor José Carlos treina muito bem ele e os meninos. Os garotos se respeitam e eu gosto disso na escolinha. O Henrique é um filho exemplar e os treinamentos ajudaram até no estudo dele, principalmente por conta da timidez. Ele passou a se desenvolver mais”, afirmou Rosania.

O goleiro Henrique, de 15 anos, treina há cerca de três meses na escolinha.

João Donizete Giomo, pai de atleta, também destacou o trabalho realizado pelo treinador. “Meu filho está há dois anos na escolinha. Ele adora jogar futebol e participar dos treinos. O trabalho que o professor José Carlos realiza com a criançada é ótimo. Ele está formando cidadãos; não tem nenhum jogador rebelde, isso porquê ele cobra educação”, enfatizou.

Aposte no futuro do seu filho

Como se pode perceber, a “Escolinha do Grêmio” é mais do que “apenas futebol”. Se você quiser investir em saúde, esporte e cidadania do seu filho, os treinos acontecem nas segundas e quartas, no período da noite. Nas terças e quintas, as atividades acontecem em três turnos: manhã, tarde e noite. Nas sextas-feiras os meninos ficam de folga e dão lugar aos pais. Geralmente, o professor José Carlos convoca os pais dos atletas para jogar futebol em um momento de descontração.

Para inscrever o filho, os pais devem ir até a escolinha, na Rua Haiti, 627, no Bairro Periolo. A mensalidade custa R$ 100, e os meninos têm direito a 12 treinos mensais. Além da sede no Periolo, o professor contou que também há um núcleo na comunidade de São João. Lá são duas categorias já envolvendo 44 alunos. Os treinos ocorrem as terças no período noturno, e nos sábados à tarde. Quem tiver alguma dúvida também pode falar diretamente com o professor José Carlos, no telefone (45) 99841-6692.

Reportagem e fotos: Paulo Eduardo/O Paraná/Hoje Express