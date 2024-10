NASCAR BRASIL: Resultados acima do esperado empolgam Vinny Azevedo

Foi por muito pouco que Vinny Azevedo e Valdeno Brito estiveram no pódio da etapa Match point da Nascar Brasil disputada no último final de semana no Autódromo de Tarumã. Os resultados obtidos pela dupla nas duas corridas, um sexto e um sétimo lugar, foram acima do esperado pela dupla que fez a segunda prova no ano visando a próxima temporada.

“É uma avaliação pra lá de positiva. Conseguimos entender a pista rapidamente, evoluir nos tempos durante os treinos e, nas corridas, estivemos no ritmo do pelotão que é formado por pilotos com muita experiência. Isso me deixa muito feliz e empolgado para as próximas etapas”, relatou o paraense Vinny Azevedo (@Vinnyap), que conta com os patrocínios do BANPARÁ, Vet Pet e NUTMEG B12.