João Bortoluzzi aposta em mudanças para buscar vitória na decisão da TN

Esta será a primeira experiência de Bortoluzzi com o carro da Turismo Nacional na pista localizada no centro-oeste brasileiro, mas ele já tem boas recordações de outras passagens por lá.

Depois de sofrer com problemas nos freios e de ajustes na suspensão, a BF Racing terá mudanças em seu VW Polo para a etapa da Turismo Nacional no próximo final de semana no Autódromo de Goiânia. A etapa marca a decisão do campeonato de corridas Sprint e terá seis provas curtas para indicar o campeão. O catarinense João Bortoluzzi iniciou a disputa do campeonato mais tarde e não tem chance de título, mas quer a primeira vitória na categoria.

A AMG Cup terá seu momento de decisão ao longo do final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A Super Final da categoria CLA45 tem dois concorrentes que estão praticamente empatados. Fábio Lemans tem 346 pontos contra 342 pontos de Victor Amorim, de acordo com a classificação fornecida pela Federação Paulista de […]

No início da noite desta sexta-feira, a Federação Paranaense de Futebol divulgou a tabela básica do Campeonato Paranaense de 2025. O FC Cascavel fará a primeira partida no Estádio Albino Turbay, contra o Cianorte. A competição terá início no dia 11 de janeiro, com a partida entre Athletico e Paraná Clube, na Ligga Arena. O jogo […]

“Já andei lá na Copa HB20, em 2022, e na Nascar, em 2023, e lembro de ter obtido bons resultados. Agora é um novo caminho, com novos objetivos. Faremos uma boa etapa visando a final do campeonato em São Paulo e, principalmente, seguir com a evolução da equipe para o ano que vem”, aponta.

A categoria terá um final de semana intenso. Na sexta-feira acontecem três sessões de treinos livres com 30 minutos cada e o Classificatório, indicado a posição de largada de cada piloto. No sábado, acontecem quatro corridas de menor duração, enquanto no domingo acontecem as duas corridas mais longas. A Turismo Nacional é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, plataforma de streaming Zapping, canal Motorsport.tv Brasil no YouTube, Portal High Speed, mídias da emissora Catve e canal Parc Fermé, com narração em italiano. O BandSports exibe um VT com os melhores momentos da etapa ao longo da semana seguinte.