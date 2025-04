Fla e Inter jogam por liderança

Brasil - Na disputa direta pela liderança de seus grupos, Flamengo e Internacional entram em campo na noite desta terça-feira (22), pela terceira rodada da Libertadores.

O Colorado joga diante da torcida, e encara o Nacional, do Uruguai, a partir das 21h30. Depois de confirmar a invencibilidade de dois anos no clássico GreNal, o time chega com alterações. Ao que tudo indica, Roger Machado vai promover o retorno da zaga titular, com o retorno de Victor Gabriel formando o quarteto com Aguirre, Vitão e Bernabei, além do goleiro Anthony, responsáveis pela melhor defesa do Gauchão.