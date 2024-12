Ferroviária terá 1º CT para futebol feminino no país

São Paulo - A Ferroviária terá o primeiro CT (Centro de Treinamento) para uso exclusivo do futebol feminino no Brasil. A iniciativa, anunciada ainda antes do Natal, visa a formação de atletas entre 11 e 20 anos e será viabilizada por meio de um convênio entre a Fundação de Amparo ao Esporte de Araraquara – Fundesport, a Petrobras e o Governo Federal. A expectativa é que 240 meninas sejam atendidas

O projeto contempla uma reforma no CT do clube de Araraquara (SP), inaugurado em 2008 no Parque Ecológico Pinheirinho, que conta com cinco campos de futebol. Um deles será transformado em um miniestádio, com arquibancada e vestiários, para receber jogos de torneios da Federação Paulista (FPF) e da Confederação Brasileira da modalidade (CBF). Ainda serão construídos um prédio administrativo e um alojamento com 21 dormitórios, para receber até 82 atletas.