FC Cascavel mandará jogos em Corbélia

O torcedor que quiser acompanhar os jogos do FC Cascavel no Torneio de Verão, terá que viajar até a cidade de Corbélia. Dentro da estratégia de fortalecer parcerias e de ser o time da região, a diretoria indicou o Estádio Municipal Paulo Roberto de Souza para as partidas do torneio.



A competição sofreu alterações na quantidade de jogos e formato por conta da antecipação do início do Campeonato Paranaense, que terá sua tabela divulgada pela Federação Paranaense de Futebol. Os dirigentes definiram turno único e pontos corridos para definir o campeão. O FC Cascavel fará duas partidas em Corbélia, contra o Maringá, dia 21 de dezembro e Londrina, no dia 5 de janeiro. A estreia será em Cianorte, dia 15.