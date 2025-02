FC Cascavel joga com necessidade de somar pontos

Cascavel – As duas derrotas no meio de semana sofridas pelo FC Cascavel, no campo e no TJD, deixaram o time na oitava colocação do Campeonato Paranaense. Apesar de ainda ter uma ‘gordura’ em relação ao nono colocado, o time precisa somar ponto no jogo deste sábado contra o Operário Ferroviário, às 16 horas, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

“Temos que esquecer o jogo com o Andraus, deixamos muito a desejar. Agora, é outra partida contra um adversário difícil, fora de casa. Temos que juntar forças para recuperar os pontos que deixamos para trás”, analisou o técnico Silvio Canuto. Mais uma vez ele promete mexer na escalação de acordo com o adversário e de acordo com o desgaste físico dos jogadores.

“Os jogadores se desgastaram bastante no jogo contra o Andraus e, também, no jogo contra o Maringá. Temos que ver os que estão em melhores condições”, apontou.

O meia Robinho espera aplicar a “Lei do Ex’. Com uma boa passagem pelo alvinegro de Ponta Grossa, ele também acredita em uma partida difícil.

“Temos uma expectativa muito boa. Afinal, nossa sequência de jogos estava muito boa e espero fazer um bom jogo e trazer um bom resultado contra um adversário difícil”, comentou.

Caso consiga a vitória, o time praticamente sela a classificação para a próxima fase.