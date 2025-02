FC Cascavel decepciona e perde vagas no Paranaense e Série D

O torcedor que foi ao Estádio Olímpico saiu decepcionado com a atuação e com o resultado do FC Cascavel na última rodada do Campeonato Paranaense. Apesar de ter saído na frente no marcador, o time foi derrotado pelo rebaixado Rio Branco de Paranaguá, por 3 a 1, completando uma sequência de quatro jogos sem vencer.

O resultado custou caro para o time aurinegro, já que fica fora dos play-offs do Campeonato Paranaense e sem uma vaga na Série D de 2026. Para ter calendário nacional no próximo ano, o time dependerá dos resultados que tiver na Copa do Brasil, que começa na próxima semana, e na Série D.

No próximo dia 26 de fevereiro, o FC Cascavel recebe o América Mineiro pela primeira fase da Copa do Brasil.

O JOGO

O técnico Silvinho Canuto optou por uma formação ofensiva para o jogo, deixando apenas três jogadores no setor de contenção e, ao menos, cinco atacantes. A formação mostrou resultado ao longo dos primeiros minutos com a maior posse de bola da Serpente e a criação de boas oportunidades com as chegadas de Serafini, Rodrigo Alves e Josiel.

Curiosamente, foi em uma jogada de contra-ataque que saiu o primeiro gol da partida. Após uma roubada de bola no meio-campo, Rodrigo Alves serviu Josiel que teve calma na frente do goleiro para driblar e tocar para o fundo das redes, aos 15 minutos.

A alegria durou pouco. O Rio Branco encontrou um bom espaço de ataque pela esquerda e começou a levar perigo. Depois de boa jogada de Zé Andrade, que passou fácil pelos zagueiros e entrou na área, Caio Vieira empatou o jogo aos 17 minutos.

Bem fechado no setor defensivo, o Rio Branco dificultou as chegadas ao ataque do FC Cascavel, que não foi feliz nas finalizações que teve.

Sentindo que a defesa tinha espaços, Canuto fez alterações para o segundo tempo, com as entradas de Libano e Lucas Belém para fechar a defesa temendo uma pressão do time visitante que precisaria buscar a vitória para ter chances de fugir do rebaixamento. E foi o que aconteceu. Logo aos 2 minutos, em uma cobrança de falta da lateral, Berg mergulhou para fazer de cabeça e virar o placar.

O gol “congelou” o FC Cascavel, não não apresentava força ofensiva e deixava espaços para o time de Paranaguá criar algumas oportunidades. Nesse momento do jogo, o time aurí-negro estava ficando fora da segunda fase. Canuto tentou consertar e voltar a formação ofensiva com mais alterações.