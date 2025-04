Estreias mexem com brasileiros na Libertadores

Bahia e Internacional fazem o primeiro dos duelos nacionais dentro da competição. A partida marcada para 19h, na Arena Fonte Nova é válida pelo grupo F , que tem ainda o Nacional do Uruguai e o Atlético Nacional da Colômbia, que se enfrentaram na noite de ontem (2). No último treino realizado ontem pela manhã, Roger Machado deixou dúvida no comando do ataque entre Borré e Valencia . No mais, o time está definido.

Flamengo

O rubro- negro joga às 21h30, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, com o pensamento de quebrar um tabu. AS últimas estreias na Libertadores não foram de bons resultados. Das 20 participações, o Flamengo venceu na estreia por sete vezes, empatou outras oito e foi derrotado em cinco oportunidades. A última vitória na estreia foi em 2022. O meia Gerson vai desfalcar o time, por ainda estar em recuperação da lesão sofrida nas eliminatórias da Copa. Já o atacante Pedro voltou a treinar com o elenco após cirurgia no joelho, mas ainda não tem condições de atuar.

Palmeiras

O Grupo G foi aberto na terça-feira com vitória do Cerro Porteño sobre o Bolivar, por 4 a 2. Hoje, o Palmeiras joga no Peru contra o Sporting Cristal. A novidade do Alviverde para a partida deve ser o retorno do zagueiro Gustavo Gómez, que está recuperado de uma lesão do joelho direito. No meio-campo, Lucas Evangelista e Emí Martínez disputam posição.