Em Santa Catarina, FC Cascavel perde a terceira na Série D

O FC Cascavel foi até Santa Catarina e saiu derrotado pelo Concórdia pelo placar de 1 a 0 na noite deste domingo (26), pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe se manteve com quatro pontos, na quarta colocação no grupo 8.

O jogo marcou a estreia do técnico Gilson Kleina no comando da Serpente. O gol da partida foi marcado por Perema, aos 28 minutos do segundo tempo.

O FC Cascavel volta a campo no próximo domingo, dia 2 de junho. A equipe recebe o Novo Hamburgo, às 16 horas, no Estádio Olímpico Regional.