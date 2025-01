BANDEIRADA

Metropolitano de Kart começa no sábado

A temporada de kart de Cascavel será aberta no próximo sábado (1), quando será disputada a etapa de abertura do Campeonato Metropolitano. Toda a programação será desenvolvida no sábado, com a participação de pilotos do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Paraguai e da Argentina. […]